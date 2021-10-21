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Gabigol iguala maior jejum de gols pelo Flamengo e preocupa ao sair de campo com dores

No empate com o Athletico, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, atacante chegou a sete partidas pelo Rubro-Negro sem ir às redes...
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Publicado em 

21 out 2021 às 00:30

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 00:30

A sequência de seca é similar à do ano passado, quando passou em branco diante das seguintes equipes: Bangu, Volta Redonda, Fluminense (em dois jogos seguidos), Atlético-MG, Atlético-GO e Coritiba.
O atual jejum, que tem compromissos pela Seleção Brasileira no meio, passou pelos confrontos contra os seguintes clubes: Grêmio (em dois jogos seguidos), Barcelona-EQU (em dois jogos seguidos), Athletico-PR, Cuiabá - o único em que o Fla não venceu - e Athletico (hoje).
Mesmo com o período de baixa, Gabigol é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 27 gols marcados (em 34 partidas). Esta semana, inclusive, o camisa 9 respondeu a um torcedor que o havia cornetado nas redes sociais.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo ainda não divulgou o local exato das dores de Gabigol e se ele será reavaliado na reapresentação do elenco. E é bom destacar que o próximo compromisso do clube será já neste sábado, diante do Fluminense, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Já a partida de volta das semi da Copa do Brasil, diante do Athletico, será na quarta-feira que vem, no Maracanã - é bom lembrar que não há o critério do gol qualificado no torneio de mata-mata.

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