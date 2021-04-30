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Gabigol, Filipe Luís e Gerson não enfrentam o Volta Redonda; confira os relacionados do Flamengo

Atacante e lateral serão preservados pela comissão técnica, enquanto o meia, com dores na coxa direita, realizará exames neste sábado...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 18:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com uma atividade no Ninho do Urubu, nesta sexta, o Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o Volta Redonda, pela semifinal do Carioca. Neste jogo de ida, o Rubro-Negro não contará com três de seus titulares: o lateral Filipe Luís, o atacante Gabriel Barbosa e o meia Gerson não foram relacionados pelo treinador Rogério Ceni. Confira a lista completa abaixo!
Filipe Luís e Gabigol estão fora da partida apenas por precaução. A ideia da comissão técnica é preservá-los para o jogo contra a LDU, na terça=feira no Equador, pela terceira rodada da Libertadores. O Flamengo lidera do Grupo A.Gerson, por sua vez, sentiu dores na posterior da coxa esquerda no treino desta sexta-feira e realizará exame no sábado. Portanto, está fora da semifinal, assim como Léo Pereira, pela fata ao treino, Thiago Maia e César, lesionados.

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