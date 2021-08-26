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Gabigol faz alusão ao 'cincum' e provoca dirigentes do Grêmio em nova goleada do Flamengo

Atacante saiu para o vestiário, ao fim do primeiro tempo, provocando membros da diretoria tricolor, na Arena do Grêmio. Desta vez, goleada foi por 4 a 0, pela Copa do Brasil...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 00:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 00:01
Crédito: Reprodução / Globo
"Cincum". Jorge Jesus deu munição para a sua fala, que nem tinha a ver com placar, viralizar e simbolizar a goleada sobre o Grêmio na Libertadores de 2019. E ela ainda ecoa na rivalidade entre Flamengo e Tricolor. A prova é que Gabigol, na saída para o vestiário, no intervalo da partida pela ida das quartas da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre, fez um gesto com a mão espalmada, em alusão ao 5x0 do mata-mata de dois anos atrás, em direção aos dirigentes do rival. O jogo terminou com um 0x0 no placar parcial, e Gabigol saiu questionando, aos gritos: "Tem torcida?". A cobrança se deu pelas reclamações de membros da diretoria tricolor, oriundas das arquibancadas da Arena do Grêmio.
+ Veja o chaveamento da Copa do Brasil
Hoje, o Flamengo goleou por 4 a 0, com gols de Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho, e encaminhou uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo da volta das quartas será realizado no dia 15 de setembro, no Maracanã.

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