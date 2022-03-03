Gabigol fará duelo particular com dupla do Vasco em busca da sétima artilharia pelo Flamengo

Depois de viver uma "DR" com a torcida no último fim de semana, Gabigol beijou o escudo logo ao marcar o gol do empate diante do Resende, já nos acréscimos, e se manter como um dos artilheiros do Campeonato Carioca, na briga pela sua sétima artilharia pelo Flamengo. O próximo jogo será contra o Vasco, que, curiosamente, conta com dois rivais diretos pelo status de maior goleador do Estadual.

Gabi soma cinco gols no Cariocão, assim como Nenê e Raniel, do Vasco. Matheus Nascimento, do Botafogo, também tem o mesmo número, aliás. Do quarteto, o atacante do Fla é quem menos precisou de partidas para chegar à quantidade atual. Foram seis jogos (sendo cinco como titular), ao todo, enquanto Nenê acumula sete, Matheus Nascimento, oito, e Raniel, que atuou em todas as rodadas até aqui, jogou nove vezes.

O Flamengo conquistou os últimos três Cariocas (edições 2019, 2020 e 2021), e Gabigol, que chegou em janeiro de 2019 ao clube, estava presente em todas elas. Das três participações, foi o maior goleador na segunda, e agora está em busca de ser o artilheiro mais uma vez enquanto luta pelo tetracampeonato. Gabi foi vaiado, xingado, mas fez as pazes com a torcida no empate com o Resende (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)Até o momento, Gabi necessita de 5,6 finalizações para ir à rede neste Carioca - ao todo, acertou 14 arremates na direção do alvo. E, se depender de Paulo Sousa, que tem cobrado "fome" e eficácia por gols até publicamente, o camisa 9 pode empilhar mais bolas na rede tendo a primeira uma semana cheia dedicada apenas para treinamentos e correções.

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O jogo entre Flamengo e Vasco será realizado às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

As artilharias de Gabi pelo Flamengo: Campeonato Brasileiro (1) - 2019Libertadores (2) - 2019 e 2021​Supercopa do Brasil (2) - 2020 e 2022​Campeonato Carioca (1) - 2020