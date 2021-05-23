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Gabigol fala sobre bronca de Diego: 'No treino, é até pior. Vou tomar um vinhozinho com ele e está tudo certo'

Atacante do Flamengo enxerga cobrança no vestiário como chave para que o clube esteja 'em outro patamar'. Capitão do time, Diego Ribas não curtiu comemoração de gol de Gabi...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 13:09
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo conquistou o título carioca pela 37ª vez em sua história após derrotar o Fluminense no jogo da volta da final, por 3 a 1, no último sábado. Gabigol foi o protagonista da noite no Maracanã, com dois gols ainda no primeiro tempo, mas ouviu uma sonora bronca de Diego no caminho ao vestiário, assim que encerrou a etapa inicial - vencida parcialmente por 2 a 0.Após a partida, Gabigol comentou sobre a situação e enxergou normalidade na cobrança, tida como chave para que o Flamengo esteja "em outro patamar". E ainda brincou sobre a comemoração posterior ao lado do camisa 10 e capitão:
- É por causa disso (cobrança no vestiário) que o Flamengo está em outro patamar, como diz o Bruninho. Então é briga e discussão. No treino, é a mesma coisa e até pior. Todo dia é a gente se cobrando, independente da idade, dos títulos que a gente já tem. É todo dia isso. Essa aqui é uma das menores, existem outras mais calorosas no vestiário. E segue o baile. Vou tomar um vinhozinho com ele e está tudo certo - disse Gabi, em entrevista à "FlaTV".
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Na ida para o vestiário, já na parte interna do Maracanã, Diego foi flagrado pelas câmeras gritando com Gabigol:
- Tem jogo pra c*** ainda, mete mais 10 gols lá, para com essa p*** - reclamou Diego, que não curtiu a forma com que o camisa 9 comemorou o segundo gol.

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