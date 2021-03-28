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Gabigol fala de seu lado 'fominha' e brinca sobre jogo ao lado de garotos do Flamengo: 'Me senti um tiozinho'

Atacante estrou na temporada neste sábado, em empate com o Boavista, fora de casa...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 00:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 00:09
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Aos 24 anos, Gabigol deu o pontapé inicial em sua terceira temporada pelo Flamengo, neste sábado, em empate com o Boavista, em 1 a 1, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. O goleador não foi à rede (diferente de Vitinho), mas falou de seu lado "fominha", uma vez que pediu para antecipar o retorno e atuar no Estádio Elcyr Resende.- Sou muito fominha, sempre falo. Estou na minha terceira temporada e muito feliz em poder estrear hoje, estava muito ansioso para poder voltar e jogar. Independente do campeonato e do campo, tem que aproveitar a oportunidade para fazer o melhor - disse Gabigol, em entrevista coletiva, brincando sobre o papo que teve com a molecada no vestiário:
- Apesar de ser novo, me senti um tiozinho (risos). Eu falo que a oportunidade sempre está aí para poder aproveitar. Às vezes um jogo acaba mudando a sua vida.
Gabigol também detonou o gramado do estádio em Bacaxá (Saquarema):
- Todos viram o estado do gramado. O campo é realmente muito ruim. A gente tomou um susto quando viu. Eles podem melhorar o campo, mas não vamos usar isso como desculpa.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Com todo o grupo principal à disposição de Rogério Ceni e 13 pontos na tabela, o Fla terá como próximo adversário o Bangu, dia 31, no Raulino de Oliveira.

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