Gabigol fala de seu lado 'fominha' e brinca sobre jogo ao lado de garotos do Flamengo: 'Me senti um tiozinho'

Aos 24 anos, Gabigol deu o pontapé inicial em sua terceira temporada pelo Flamengo, neste sábado, em empate com o Boavista, em 1 a 1, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. O goleador não foi à rede (diferente de Vitinho), mas falou de seu lado "fominha", uma vez que pediu para antecipar o retorno e atuar no Estádio Elcyr Resende.- Sou muito fominha, sempre falo. Estou na minha terceira temporada e muito feliz em poder estrear hoje, estava muito ansioso para poder voltar e jogar. Independente do campeonato e do campo, tem que aproveitar a oportunidade para fazer o melhor - disse Gabigol, em entrevista coletiva, brincando sobre o papo que teve com a molecada no vestiário: