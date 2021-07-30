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Gabigol entra no top 10 dos maiores artilheiros da história da Copa do Brasil

Atacante do Flamengo empatou com Evair...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 12:39
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Gabriel Barbosa segue empilhando recordes e grandes feitos com a camisa do Flamengo. Nesta quinta-feira, o atacante estufou as redes duas vezes na goleada rubro-negra por 6 a 0 sobre o ABC, atingindo a marca de 90 gols desde que chegou à Gávea, no início de 2019. São 20 gols em 20 partidas apenas nesta temporada - média de um por jogo.
De quebra, Gabigol ainda entrou na lista dos dez maiores artilheiros da história da Copa do Brasil. Maior goleador da competição em 2014, 2015 e 2018, sempre pelo Santos, o atacante já soma 24 tentos em somente 33 atuações na competição nacional. Número que faz do jogador o 8º maior goleador, empatado com Evair, ex-Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Guarani e Vasco.
Aos 24 anos de idade, Gabriel já é o maior artilheiro do Flamengo neste século, com 90 gols, e em Libertadores, com 17. Além disso, já é também o 8º maior goleador geral do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL
1º - Romário - 36 gols2º - Fred - 35 gols​3º - Viola - 29 gols4º - Oséas - 28 golsPaulo Nunes - 28 gols6º - Dodô - 26 gols7º - Luís Fabiano - 25 gols8º - Gabigol - 24 golsEvair - 24 gols10º - Gérson - 23 golsMarcelinho Carioca - 23 golsLéo Gamalho - 23 gols​Alecsandro - 23 golsDeivid - 23 gols

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