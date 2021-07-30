Gabigol entra no top 10 dos maiores artilheiros da história da Copa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabriel Barbosa segue empilhando recordes e grandes feitos com a camisa do Flamengo. Nesta quinta-feira, o atacante estufou as redes duas vezes na goleada rubro-negra por 6 a 0 sobre o ABC, atingindo a marca de 90 gols desde que chegou à Gávea, no início de 2019. São 20 gols em 20 partidas apenas nesta temporada - média de um por jogo.

De quebra, Gabigol ainda entrou na lista dos dez maiores artilheiros da história da Copa do Brasil. Maior goleador da competição em 2014, 2015 e 2018, sempre pelo Santos, o atacante já soma 24 tentos em somente 33 atuações na competição nacional. Número que faz do jogador o 8º maior goleador, empatado com Evair, ex-Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Guarani e Vasco.

Aos 24 anos de idade, Gabriel já é o maior artilheiro do Flamengo neste século, com 90 gols, e em Libertadores, com 17. Além disso, já é também o 8º maior goleador geral do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL