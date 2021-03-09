Gabigol encerra a temporada 2020 como segundo jogador com mais participações em gols no Brasil

Octacampeão brasileiro, o Flamengo encerrou a temporada 2020 com três jogadores no top-10 dentre os que mais tiveram participações diretas em gols, de acordo com levantamento do site "Sofascore". O líder do clube é Gabriel Barbosa, que ficou em segundo no geral, atrás apenas de Vina, do Ceará. Ao todo, Gabigol somou 39 participações, com 27 gols e 12 assistências. Já Vina acumulou 42 (23 gols e 19 assistências). Os outros jogadores do Fla na lista destacada (veja abaixo) são Bruno Henrique (31) e Pedro (27). Ainda sobre Gabigol: chama a atenção o número elevado sobretudo pelo camisa 9 ter ficado uma parte da temporada lesionado (inclusive a considerada mais grave da carreira, uma ligamentar no tornozelo direito, por ele). Ele jogou 43 das 70 partidas do Flamengo na temporada 2020.