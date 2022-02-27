Gabigol é xingado por torcida do Flamengo após gestos irônicos no Nilton Santos

Após Gabi desperdiçar uma chance clara de gol no jogo contra o Resende, neste domingo, alguns torcedores do Flamengo que estão no Nilton Santos perderam a paciência com o atacante e o vaiaram. O camisa 9 rebateu com gestos irônicos e recebeu xingamentos. > Flamengo se vê 'forçado' a travar negociações no mercado; entendaO lance aconteceu já na reta final do primeiro tempo. O Fla dita o ritmo da partida, mas depois todas as chances que criou e viu o Resende abrir o placar em uma falha de Diego Alves.
Durante um contra-ataque, Rodinei limpou a marcação e tocou na medida para Gabi finalizar. O atacante, contudo, demorou para concluir, a marcação chegou e afastou o perigo.