Gabigol e Pedro empatam com Cano e Marinho na vice-artilharia do futebol brasileiro nesta temporada

Assim como a luta pelo título brasileiro continua em aberto, a de artilheiro do país também segue indefinida. Com Diego Souza fora de combate pelo Grêmio, quem aproveitou para se aproximar foi a dupla de goleadores do Flamengo formada por Gabriel Barbosa e Pedro. Os dois marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, nesta segunda-feira, e assumiram a 2ª posição no ranking, empatando com Cano, do Vasco, e Marinho, do Sport.
Gabigol abriu o placar na Ilha do Retiro, logo no início da partida, anotando o seu 23º tento na temporada. Pedro entrou em seu lugar no 2º tempo e, mesmo atuando pouco tempo, marcou o terceiro no triunfo por 3 a 0, igualando novamente com o camisa 9 na artilharia rubro-negra.
ARTILHEIROS DO BRASIL NA TEMPORADA- Apenas gols por times da Série A
1º - Diego Souza - Grêmio - 26 gols em 49 jogos2º -Gabigol - Flamengo - 23 gols em 38 jogosMarinho - Santos - 23 gols em 40 jogosGermán Cano - Vasco - 23 gols em 49 jogosPedro - Flamengo - 23 gols em 49 jogos6º - Brenner - São Paulo - 22 gols em 44 jogosThiago Galhardo - Internacional - 22 gols em 51 jogosVina - Ceará - 22 gols em 54 jogos9º - Luiz Adriano - 20 gols em 47 jogosNenê - Fluminense - 20 gols em 47 jogosLuciano - Grêmio/São Paulo - 20 gols em 49 jogos