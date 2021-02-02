Gabigol e Pedro empatam com Cano e Marinho na vice-artilharia do futebol brasileiro nesta temporada

Crédito: Gabigol marcou seu 10º gol no Brasileiro (Alexandre Vidal / Flamengo

Assim como a luta pelo título brasileiro continua em aberto, a de artilheiro do país também segue indefinida. Com Diego Souza fora de combate pelo Grêmio, quem aproveitou para se aproximar foi a dupla de goleadores do Flamengo formada por Gabriel Barbosa e Pedro. Os dois marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, nesta segunda-feira, e assumiram a 2ª posição no ranking, empatando com Cano, do Vasco, e Marinho, do Sport.

Gabigol abriu o placar na Ilha do Retiro, logo no início da partida, anotando o seu 23º tento na temporada. Pedro entrou em seu lugar no 2º tempo e, mesmo atuando pouco tempo, marcou o terceiro no triunfo por 3 a 0, igualando novamente com o camisa 9 na artilharia rubro-negra.

ARTILHEIROS DO BRASIL NA TEMPORADA- Apenas gols por times da Série A