Gabigol e Hulk disputam gol a gol a artilharia da temporada no Brasil

Líder e vice-líder do Brasileirão, respectivamente, Atlético Mineiro e Flamengo contam também com os dois maiores artilheiros do futebol brasileiro na temporada. De um lado, Hulk, de volta ao país após 16 anos jogando no exterior. Do outro, Gabigol, principal goleador da elite do futebol nacional desde 2018, título individual que vem sendo ameaçado exatamente pelo atacante do Galo.

Neste sábado, Hulk marcou os dois gols do Alvinegro na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, e chegou a 29 na temporada. A resposta de Gabi, no entanto, veio rápida. No mesmo dia, à noite, o centroavante rubro-negro abriu o placar no triunfo carioca sobre o Internacional e ampliou seu número para 32. Essa já é a segunda melhor marca do jogador na carreira, ficando atrás apenas do seu desempenho em 2019, quando estufou as redes 43 vezes.

Restando apenas mais cinco jogos para suas equipes no Campeonato Brasileiro, além das finais da Copa do Brasil - onde o Atlético enfrentará o Athletico Paranaense - e da Libertadores - o Flamengo terá o Palmeiras pela frente -, a briga pelo título de artilheiro do país parece que ficará mesmo entre os dois. O 3º colocado atualmente na disputa é Gilberto, do Bahia, que marcou 23 gols. Diego Souza, do Grêmio, é o 4º com 21.

Um duelo entre dois atacantes que pode definir não só a artilharia da temporada, mas também os três principais títulos ainda em disputa no ano.

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2021- Apenas jogadores da Série A

1º - Gabigol - Flamengo - 32 gols2º - Hulk - Atlético-MG - 29 gols3º - Gilberto - Bahia - 23 gols4º - Diego Souza - Grêmio - 21 gols5º - Bruno Henrique - Flamengo - 20 gols6º - Fred - Fluminense - 19 gols7º - Ytalo - Red Bull Bragantino - 18 golsPedro - Flamengo - 18 golsMichael - Flamengo - 18 golsYuri Alberto - Internacional - 18 golsPerotti - Chapecoense - 18 gols