Gabigol e Diego viram dúvidas no Flamengo para jogo contra o Racing

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O fim de semana será de muito trabalho no Ninho do Urubu, com a preparação do Flamengo para a decisão contra o Racing (ARG), na terça, por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O sábado, contudo, começou com más notícias em relação a Gabriel Barbosa e Diego Ribas. Ambos realizaram exames e, com problemas musculares, são dúvidas para o confronto no Maracanã.

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Conforme divulgado pelo clube, o atacante Gabriel Barbosa - autor do gol do Flamengo no jogo de ida, na Argentina - apresentou um desequilíbrio muscular, e, afim de "evitar qualquer lesão, seguirá planejamento para voltar quando estiver 100%." Sua presença diante do Racing, portanto, não é descartada, mas dependerá da evolução nos próximos dias.

Já Diego Ribas sentiu dores musculares e os exames realizados constataram apenas fadiga muscular. O camisa 10 seguirá realizando trabalho específico, e também não tem presença garantida na decisão de terça.