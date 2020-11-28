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Gabigol e Diego viram dúvidas no Flamengo para jogo contra o Racing

Além do atacante e meia, que passaram por exames neste sábado, Rodrigo Caio e Pedro também são dúvidas para terça, que vale vaga nas quartas de final da Libertadores...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 11:20
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O fim de semana será de muito trabalho no Ninho do Urubu, com a preparação do Flamengo para a decisão contra o Racing (ARG), na terça, por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O sábado, contudo, começou com más notícias em relação a Gabriel Barbosa e Diego Ribas. Ambos realizaram exames e, com problemas musculares, são dúvidas para o confronto no Maracanã.
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Conforme divulgado pelo clube, o atacante Gabriel Barbosa - autor do gol do Flamengo no jogo de ida, na Argentina - apresentou um desequilíbrio muscular, e, afim de "evitar qualquer lesão, seguirá planejamento para voltar quando estiver 100%." Sua presença diante do Racing, portanto, não é descartada, mas dependerá da evolução nos próximos dias.
Já Diego Ribas sentiu dores musculares e os exames realizados constataram apenas fadiga muscular. O camisa 10 seguirá realizando trabalho específico, e também não tem presença garantida na decisão de terça.
Após o 1 a 1 em Buenos Aires, o time de Rogério Ceni teve a semana livre, sem jogos, para trabalhar visando o jogo de volta pela Copa. Além de Diego e Gabigol, Pedro e Rodrigo Caio também são dúvidas, enquanto Thiago Maia é baixa certa.

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