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Gabigol e Arrascaeta curtem férias antecipadas em São Paulo; atacante do Flamengo aparece de visual novo

Dupla de estrelas do Rubro-Negro não atuará pela última rodada do Brasileirão, em duelo diante do Atlético-GO, em Goiânia, nesta quinta-feira...
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Publicado em 

08 dez 2021 às 20:45

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:45

Já Arrascaeta marcou nove gols e distribui 14 assistências, em 35 jogos. O uruguaio ficou fora de combate durante boa parte da reta final desta temporada, pois tardou para se recuperar de uma lesão muscular na coxa.
> Veja a tabela do Brasileirão
Sem Gabi e Arrascaeta e com 16 jogadores oriundos da base na relação, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, para jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro e se despedir da temporada, já sem pretensões e com o segundo lugar da competição assegurado.
Crédito: ArrascaetaeGabigolemaçãopeloFlamengo(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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