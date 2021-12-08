Gabigol e Arrascaeta curtem férias antecipadas em São Paulo; atacante do Flamengo aparece de visual novo

Já Arrascaeta marcou nove gols e distribui 14 assistências, em 35 jogos. O uruguaio ficou fora de combate durante boa parte da reta final desta temporada, pois tardou para se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

Sem Gabi e Arrascaeta e com 16 jogadores oriundos da base na relação, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, para jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro e se despedir da temporada, já sem pretensões e com o segundo lugar da competição assegurado.