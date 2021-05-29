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futebol

’Gabigol do Palmeiras’ prorroga contrato até o final de 2022

Emprestado ao Paysandu e vivendo excelente fase, o contrato do atacante era válido até o fim de 2021...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 13:00
Crédito: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras
O Palmeiras acertou nesta sexta-feira (28) a renovação de contrato de Gabriel Barbosa. O atacante, que atualmente está emprestado ao Paysandu, tinha acordo até o final de 2021 e assinou até 31 de dezembro de 2022. A informação foi dada primeiramente pelo perfil Infos Palestra.
Destaque do Paysandu, o centroavante foi apelidado de ‘’Gabigol do Pará’’ pelo bom momento que vive no Papão da Curuzu. Na equipe desde o início da temporada, Gabriel já soma cinco gols em sete partidas. Com apenas 160 minutos em campo, possui média de um tento a cada 32 minutos.
A principal façanha do jogador aconteceu recentemente, na final do Campeonato Paranaense. Saindo do banco de reservas para fazer três gols, o jovem de 22 anos foi o herói na vitória do Paysandu por 4 a 1 diante da Tuna Luso, no 49º título estadual do Papão.A opção pelo prorrogação do contrato é para que o Palmeiras não perca o atleta de graça. Com o antigo vínculo, o atleta poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano e consequentemente sair de graça, sem render nada ao Verdão.Quem é Gabriel Barbosa?

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