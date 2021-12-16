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Gabigol, do Flamengo, tira onda sobre artilharia da temporada e ironiza: 'Calma, não ficam p...'

Atacante do Rubro-Negro e da Seleção encerrou a temporada 2021 com 37 gols marcados...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 15:20

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:20

De férias desde a última semana, Gabigol não perdeu a oportunidade de exibir com o orgulho - e ironia - os seus feitos na temporada pelo Flamengo e Seleção Brasileira e, através das redes sociais, compartilhou uma postagem com a lista de goleadores do ano que atuam no futebol nacional. E escreveu:- Calma, não ficam putos não - escreveu Gabi, no Twitter (veja a postagem). Na temporada 2021, os 37 gols de Gabi se distribuíram da seguinte maneira: 34 pelo Flamengo (12 no Brasileiro, 11 na Libertadores, oito no Carioca, dois na Copa do Brasil e um na Supercopa do Brasil) e três pela Seleção (um na Copa América e dois anotados nas Eliminatórias).
Dos citados na lista do perfil "Futmais" na rede social, apenas Gabi fez gols pela Seleção Brasileira, cabe destacar.
Em tempo: Gabigol e o restante do elenco do Flamengo se reapresentarão no Ninho do Urubu no dia 10, às 9h, para a temporada 2022.
Crédito: Artilheirodatemporadamaisvez,GabigolchegouaoFlamengoem2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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