Gabigol, do Flamengo, entra na lista de opções do Barcelona para o ataque, diz jornal espanhol

O Barcelona está no mercado em busca de um atacante, e o último nome a entrar na lista de opções do clube da Catalunha para a posição é Gabigol, do Flamengo. A informação foi publicada pelo jornal espanhol "Diario Gol", nesta quarta-feira.> Entenda por que o Flamengo abriu conversas pelo atacante Matías ArezoAinda segundo a publicação, o Barcelona está "considerando seriamente" tentar a contratação de Gabigol. O jornal também indica que o clube estaria se preparando para fazer uma oferta de 20 milhões de euros, o que dá pouco mais de R$ 128,50 milhões na cotação atual).