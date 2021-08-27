AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabigol detalha sensação de defender o Flamengo contra o Santos na Vila: 'Aonde nasci e aprendi tudo que sei'
futebol

Gabigol detalha sensação de defender o Flamengo contra o Santos na Vila: 'Aonde nasci e aprendi tudo que sei'

Camisa 9 estará em campo pelo Flamengo diante do Santos neste sábado, pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:40
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A partida do Flamengo neste sábado, pelo Brasileirão, é especial para Gabriel Barbosa. Afinal, foi na Vila Belmiro que o atleta foi formado e revelado pelo Santos, adversário do Rubro-Negro da vez. Na véspera da partida, o camisa 9 detalhou o sentimento de voltar ao estádio, afirmando estar "animado demais".
Declarando amor ao Flamengo, Gabigol ainda demonstrou gratidão ao Peixe.
- Muito foda vir até Santos com a camisa do Mengão. Sempre especial vir aonde “nasci” e aonde aprendi tudo que sei até hoje. Jogar no estádio aonde sempre estive para ver meus ídolos, que sensação maravilhosa! Passa um filme na cabeça de tudo que já rolou na minha vida - publicou Gabi, antes de seguir:
- to (sic) animado demais para esse jogo, amanhã será mais um dia especial para mim, para minha família e meus amigos daqui.. Agradeço a Deus pela oportunidade de voltar aqui, e poder jogar com essa camisa que eu amo!Com 28 pontos em 15 rodadas - o Flamengo tem duas rodadas adiadas a cumprir -, o Flamengo está na quinta posição do Campeonato Brasileiro. O Santos, por sua vez, é o 11º lugar e tem 22 pontos em 17 partidas disputadas.
Sob os comandos de Renato Gaúcho e Fernando Diniz, Flamengo e Santos lideram o ranking de posse de bola e possuem os maiores passadores do Brasileirão: Filipe Luís e Arão, de um lado, Jean Mota e Camachom do outro.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flamengo Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16
Ministro André Mendonça preside sessão da 2ª turma do STF.
Mendonça e ministro da Justiça se reúnem, e governo Lula deve evitar conflito jurídico entre PF e STF
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
PF indicia 16 em investigação de queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados