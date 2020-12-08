Gabigol de volta com o grupo e Ceni como 'professor' em batidas de falta: o treino desta terça no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo treinou pela segunda vez esta semana, já visando o jogo de domingo, contra o Santos, no Maracanã e válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino desta terça-feira contou com uma novidade positiva: Gabigol participou da atividade junto ao grupo, sem limitações, após desequilíbrio muscular, que o tirou dos dois últimos jogos do clube.A tendência é que Gabriel Barbosa esteja novamente à disposição de Rogério Ceni para o fim de semana, assim como Bruno Henrique, que realizou um trabalho físico à parte nesta manhã, nas dependências do Ninho do Urubu, e não necessitou de exames depois de sentir dores no tendão posterior do joelho direito no clássico diante do Botafogo, no último sábado.

Em vídeo divulgado pelo Fla, o auxiliar Charles Hembert comenta sobre a primeiro semana cheia para treinos desde que Ceni assumiu o clube.

- Hoje, fizemos um treino muito intenso. A gente faz questão de variar os treinos e de nunca repetir por dois dias seguidos. Estamos sempre tentando aprimorar a parte física para aumentar a intensidade e a rotação do elenco no dia a dia e nos jogos - falou o francês.

CENI, O 'PROFESSOR'

A ver se a "aula" dará resultado.

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