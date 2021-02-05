Gabigol de pênalti e Bruno Henrique à la CR7: assista aos gols do Flamengo na vitória sobre o Vasco

O Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Gabigol e Bruno Henrique, que permitiram que a equipe de Rogério Ceni encurtasse a distância para o Internacional (líder), agora dois pontos à frente do clube carioca. Assista aos gols do triunfo no vídeo acima.
O Rubro-Negro ganhou com uma marca a cada etapa, sendo que o gol de Bruno Henrique, cabe destacar, foi à la Cristiano Ronaldo, lembrando as mais plásticas subidas do astro da Juventus para cabecear, "parando" no ar: golaço.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro