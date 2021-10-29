Gabigol conversa com torcedores do Flamengo antes de treino, e Landim vai ao Ninho do Urubu

Nesta sexta-feira, antes do treino, Gabigol se reuniu e conversou com torcedores do Flamengo na entrada do CT do Ninho do Urubu. O jogador, vale lembrar, foi agredido por um copo de cerveja no Maracanã após a eliminação da Copa do Brasil. Além disso, sua mãe foi hostilizada do lado de fora do estádio. > Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoDessa forma, durante a tarde da última quinta-feira, Gabigol publicou, através das redes sociais, uma nota de repúdio pelos fatos ocorridos após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR. No vídeo publicado pelo jornalista Wesley Ramon é possível ver o atacante se dirigindo à entrada do Ninho para conversar com torcedores.