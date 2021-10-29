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Gabigol conversa com torcedores do Flamengo antes de treino, e Landim vai ao Ninho do Urubu

O presidente tenta resolver a crise entre o departamento médico e o de futebol do clube; Gabigol foi visto em conversa com torcedores na frente do CT...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 16:01
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nesta sexta-feira, antes do treino, Gabigol se reuniu e conversou com torcedores do Flamengo na entrada do CT do Ninho do Urubu. O jogador, vale lembrar, foi agredido por um copo de cerveja no Maracanã após a eliminação da Copa do Brasil. Além disso, sua mãe foi hostilizada do lado de fora do estádio. > Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoDessa forma, durante a tarde da última quinta-feira, Gabigol publicou, através das redes sociais, uma nota de repúdio pelos fatos ocorridos após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR. No vídeo publicado pelo jornalista Wesley Ramon é possível ver o atacante se dirigindo à entrada do Ninho para conversar com torcedores.
Fora isso, o presidente Rodolfo Landim também esteve presente no Ninho do Urubu, conforme informou inicialmente o "ge". O mandatário foi até o CT para buscar resolver a crise entre o departamento médico e o de futebol do clube.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Ao mesmo tempo que busca controlar a crise interna, o Flamengo se prepara para enfrentar o Atlético-MG neste sábado, às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real pelo LANCE!.

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