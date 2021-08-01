Gabigol contesta reclamação de Gil em vitória do Flamengo: 'Tem que saber perder também, pô!'

Crédito: Reprodução / Globo Esporte

O Flamengo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique. Gabigol passou em branco, mas foi bem e, além disso, roubou a cena quando teve uma discussão com Gil, zagueiro do Timão, flagrada pela transmissão televisiva. Ao que as palavras trocadas indicam, Gil cobrou Gabi pelo excesso de reclamações dos cariocas com o árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden (RS), na saída dos times no intervalo (o Fla venceu parcialmente por 3 a 0):

- Vocês querem tudo para vocês - disse Gil.

- A gente quer fazer gol, gol. Quer fazer gol. [...] Ah, para, Gil, para! Estamos jogando normal aqui. Tem que saber perder também, pô! - contestou Gabigol, antes de entrar no túnel que dá acesso aos vestiários.

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