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Gabigol contesta reclamação de Gil em vitória do Flamengo: 'Tem que saber perder também, pô!'

Atacante do Rubro-Negro e zagueiro do Timão foram para o vestiário discutindo. O time carioca venceu por 3 a 1, na Neo Química Arena...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 19:24
Crédito: Reprodução / Globo Esporte
O Flamengo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique. Gabigol passou em branco, mas foi bem e, além disso, roubou a cena quando teve uma discussão com Gil, zagueiro do Timão, flagrada pela transmissão televisiva. Ao que as palavras trocadas indicam, Gil cobrou Gabi pelo excesso de reclamações dos cariocas com o árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden (RS), na saída dos times no intervalo (o Fla venceu parcialmente por 3 a 0):
- Vocês querem tudo para vocês - disse Gil.
- A gente quer fazer gol, gol. Quer fazer gol. [...] Ah, para, Gil, para! Estamos jogando normal aqui. Tem que saber perder também, pô! - contestou Gabigol, antes de entrar no túnel que dá acesso aos vestiários.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
O Flamengo, agora, é o quinto colocado do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo desafio é o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o ABC, em Natal, nesta quinta-feira - na ida, o Rubro-Negro venceu por 6 a 0 e, assim, irá com um time reserva e sem Renato Gaúcho para o confronto.

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