Gabigol conquista marca de artilheiro do Santos na última década; confira o 'Top 20'

O atacante Gabriel Barbosa foi o atleta com mais gols com a camisa do Santos na última década (2011 a 2020). O jogador, que hoje atua pelo Flamengo, defendeu o Peixe em duas passagens, de 2013 a 2016, quando foi vendido durante a temporada à Inter de Milão (ITA), e em 2018, quando foi emprestado pelo clube italiano. Ele marcou 83 gols com a camisa santista.
Gabigol superou até mesmo Neymar, que, embora atuasse pelo time profissional do Peixe desde 2009, só teve contabilizado nesta lista os tentos anotados entre 2011 e 2013, ano que deixou o Alvinegro, rumo ao Barcelona (ESP). O ídolo do clube foi às redes 80 vezes neste período, sendo o segundo da lista.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosCinco jogadores do atual elenco aparecem no "Top 20" de artilheiros do Santos na década: Marinho, Copete, Sánchez, Soteldo e Jean Mota. Artilheiro do Peixe ano passado com sobras, ao marcar 23 gols, Marinho é o sexto atleta que mais balançou às redes pelo Santos nos ultimos 10 anos, 30 vezes - contabilizando os oito tentos anotados em 2019, ano em que chegou ao Alvinegro. O camisa 11 está atrás apenas de Ricardo Oliveira, Cícero e Borges, além de Gabigol e Neymar.
Maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, Copete é o sétimo na lista, com 26 gols. O atacante aguarda desde agosto o seu retorno ao Santos, após ter sido empresatado primeiramente ao Pachuca (MEX) e depois ao Everton (CHI). O colombiano retornou ao Alvinegro em julho, mas não pôde ser registrado, pois o clube está bloqueado pela Fifa por dívidas com outras agremiações. Com um tento a menos, o uruguaio Carlos Sánchez, que se recupera de uma ruptura ligamentar no joelho direito, é o sétimo colocado.
Confira abaixo, a lista completa dos 20 maiores artilheiros do Santos na última década:
1. Gabigol (83 gols)2. Neymar (80 gols)3. Ricardo Oliveira (71 gols)4. Cícero (35 gols)5. Borges (31 gols)6. Marinho (30 gols)7. Copete (26 gols)8. Sánchez (25 gols)9. Geuvânio (24 gols)10. Eduardo Sasha (23 gols)11. Thiago Ribeiro (22 gols)12. Vitor Bueno (21 gols)13. Bruno Henrique (20 gols)14. Elano e Lucas Lima (19 gols)16. Robinho, David Braz Rodrygo e Soteldo (17 gols)20. Jean Mota (16 gols)