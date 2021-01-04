Gabigol conquista marca de artilheiro do Santos na última década; confira o 'Top 20'

Crédito: Flávio Hopp

O atacante Gabriel Barbosa foi o atleta com mais gols com a camisa do Santos na última década (2011 a 2020). O jogador, que hoje atua pelo Flamengo, defendeu o Peixe em duas passagens, de 2013 a 2016, quando foi vendido durante a temporada à Inter de Milão (ITA), e em 2018, quando foi emprestado pelo clube italiano. Ele marcou 83 gols com a camisa santista.

Gabigol superou até mesmo Neymar, que, embora atuasse pelo time profissional do Peixe desde 2009, só teve contabilizado nesta lista os tentos anotados entre 2011 e 2013, ano que deixou o Alvinegro, rumo ao Barcelona (ESP). O ídolo do clube foi às redes 80 vezes neste período, sendo o segundo da lista.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosCinco jogadores do atual elenco aparecem no "Top 20" de artilheiros do Santos na década: Marinho, Copete, Sánchez, Soteldo e Jean Mota. Artilheiro do Peixe ano passado com sobras, ao marcar 23 gols, Marinho é o sexto atleta que mais balançou às redes pelo Santos nos ultimos 10 anos, 30 vezes - contabilizando os oito tentos anotados em 2019, ano em que chegou ao Alvinegro. O camisa 11 está atrás apenas de Ricardo Oliveira, Cícero e Borges, além de Gabigol e Neymar.

Maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, Copete é o sétimo na lista, com 26 gols. O atacante aguarda desde agosto o seu retorno ao Santos, após ter sido empresatado primeiramente ao Pachuca (MEX) e depois ao Everton (CHI). O colombiano retornou ao Alvinegro em julho, mas não pôde ser registrado, pois o clube está bloqueado pela Fifa por dívidas com outras agremiações. Com um tento a menos, o uruguaio Carlos Sánchez, que se recupera de uma ruptura ligamentar no joelho direito, é o sétimo colocado.

Confira abaixo, a lista completa dos 20 maiores artilheiros do Santos na última década: