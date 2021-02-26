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futebol

Gabigol 'cobra' estátua após sétimo título pelo Flamengo: 'Presidente falou que vai fazer'

Em tom de brincadeira, camisa 9 revela pedido a Rodolfo Landim para construção de estátua na Gávea...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:55

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 11:55
Crédito: Mariana Sá
Dois anos após a chegada na Gávea, Gabigol segue escrevendo seu nome na história do Flamengo. Nesta quinta-feira, com a conquista do título do Brasileirão, o atacante deu mais um passo para entrar na lista dos grandes ídolos rubro-negros. E, se depender dele, uma estátua já pode ser construída em sua homenagem.
+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Eu brinquei com o presidente (Landim) que tem que levantar uma estátua para mim... Ele falou que vai fazer. Ele prometeu, vamos ver se sai - disse Gabigol, em tom bem humorado na saída do Morumbi.
O Brasileirão 2020 foi o sétimo título de Gabigol no Flamengo. Antes, ele já havia conquistado o Brasileirão 2019, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores, da qual foi o grande herói.
Apesar de passar em branco contra o São Paulo, Gabigol foi o artilheiro do time na competição, com 14 gols. Nas seis rodadas anteriores, ele havia marcado em todos os jogos e se tornou peça-chave na arrancada rubro-negra na reta final.
Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.

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