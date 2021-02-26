Gabigol 'cobra' estátua após sétimo título pelo Flamengo: 'Presidente falou que vai fazer'

Crédito: Mariana Sá

Dois anos após a chegada na Gávea, Gabigol segue escrevendo seu nome na história do Flamengo. Nesta quinta-feira, com a conquista do título do Brasileirão, o atacante deu mais um passo para entrar na lista dos grandes ídolos rubro-negros. E, se depender dele, uma estátua já pode ser construída em sua homenagem.

+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Eu brinquei com o presidente (Landim) que tem que levantar uma estátua para mim... Ele falou que vai fazer. Ele prometeu, vamos ver se sai - disse Gabigol, em tom bem humorado na saída do Morumbi.

O Brasileirão 2020 foi o sétimo título de Gabigol no Flamengo. Antes, ele já havia conquistado o Brasileirão 2019, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores, da qual foi o grande herói.

Apesar de passar em branco contra o São Paulo, Gabigol foi o artilheiro do time na competição, com 14 gols. Nas seis rodadas anteriores, ele havia marcado em todos os jogos e se tornou peça-chave na arrancada rubro-negra na reta final.