Gabigol busca confirmar fama de carrasco do Santos pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A relação entre Gabriel Barbosa e Santos é eterna. Foi na Vila Belmiro que o camisa 9 formou-se na base, fez os primeiros gols e conquistou os primeiros títulos como profissional. Contudo, agora Gabigol é do Flamengo - jogador e ídolo -, e neste domingo terá a chance de confirmar a fama de carrasco de seu ex-clube. Desde 2019, o artilheiro enfrentou o Peixe três vezes. Com um gol na Vila e outro no Maracanã, Gabi decidiu duas vitórias a favor do Rubro-Negro.

A bola rola às 16h para Flamengo e Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.Afastado dos últimos dois jogos do Flamengo - Racing (ARG), no Maracanã, e Botafogo, no Nilton Santos -, Gabriel Barbosa está à disposição para o duelo deste domingo. A sua escalação depende de Rogério Ceni, que terá, além de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, o que não acontece desde 30 de setembro.

O trio é responsável por por 54,4% dos gols do Flamengo na temporada.OS ENCONTROS ENTRE GABIGOL E SANTOS​A primeira vez que Gabigol enfrentou o Santos foi emblemática. Em 13 de setembro de 2019, Flamengo, de Jorge Jesus, e Santos, de Jorge Sampaoli, jogaram em um Maracanã lotado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo, o título simbólico do primeiro turno, com vantagem para o Rubro-Negro, que, com 39 pontos, tinha dois de vantagem sobre o Peixe. A festa no Maraca foi dos cariocas graças ao golaço de cobertura de Gabriel Barbosa.