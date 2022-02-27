Gabi vê Flamengo 'bem' contra o Resende e valoriza 'garra e vontade' do time para buscar o empate no fim

Depois de estar perdendo por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, o Flamengo correu atrás do prejuízo e arrancou o empate com o Resende no estádio Nilton Santos, neste domingo, pela nona rodada do Cariocão. Após a partida, Gabi, autor do gol do empate, elogiou a atuação do time, destacou as chances criadas dentro de campo pelo Rubro-Negro e valorizou o esforço da equipe para evitar a derrota.> Flamengo se vê 'forçado' a travar negociações no mercado; entenda - Acho que nós fomos bem, criamos muitas chances. Teve uma bola na trave minha, vários lances que poderiam ter terminado em gol. Não fizemos, eles fizeram. Mas acho que vale ressaltar a garra e a vontade de ir buscar os dois gols, não era nada fácil. Ainda podíamos ter virado o jogo. Agora, temos uma semana importante, sema completa para poder trabalhar e jogar o clássico - disse Gabi, à TV Record.