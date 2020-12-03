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Futuro vice-presidente afirma que Gatito está com a cabeça no Botafogo: 'Focado na recuperação'

Em rede social, Vinícius Assumpção escreve que teve conversa com o goleiro e que paraguaio pensa no retorno aos gramados...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:47

LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 18:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após a notícia de que as renovação de Diego Alves com o Flamengo entrou em um compasso de lentidão, a torcida do Flamengo, nas redes sociais, começou a "pedir" a contratação de Gatito Fernández, do Botafogo.
O fato não chegou bem aos ouvidos de Vinícius Assumpção, futuro vice-presidente do Botafogo - eleito na chapa de Durcesio Mello, que assumirá no dia 1º de janeiro de 2021. Por meio do Twitter, o dirigente afirmou que teve uma conversa com o paraguaio e que ele está com a cabeça no clube de General Severiano.
- Sempre na semana do jogo contra eles (Flamengo) tentam tumultuar o ambiente interno. Não caiam nesta! Estive ontem com o Gatito e está focado na sua recuperação, na volta e no Botafogo. Vamos juntos! - escreveu.
Gatito tem uma lesão no joelho e não entra em campo pelo Botafogo desde o empate sem gols com o Vasco pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, no dia 23 de setembro.

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