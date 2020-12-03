Futuro vice-presidente afirma que Gatito está com a cabeça no Botafogo: 'Focado na recuperação'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após a notícia de que as renovação de Diego Alves com o Flamengo entrou em um compasso de lentidão, a torcida do Flamengo, nas redes sociais, começou a "pedir" a contratação de Gatito Fernández, do Botafogo.

O fato não chegou bem aos ouvidos de Vinícius Assumpção, futuro vice-presidente do Botafogo - eleito na chapa de Durcesio Mello, que assumirá no dia 1º de janeiro de 2021. Por meio do Twitter, o dirigente afirmou que teve uma conversa com o paraguaio e que ele está com a cabeça no clube de General Severiano.

- Sempre na semana do jogo contra eles (Flamengo) tentam tumultuar o ambiente interno. Não caiam nesta! Estive ontem com o Gatito e está focado na sua recuperação, na volta e no Botafogo. Vamos juntos! - escreveu.