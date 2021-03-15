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Futuro de Leandro Castan transforma zagueiro do Vasco em assunto de destaque no Twitter

Capitão do Cruz-Maltino foi ausência no primeiro jogo do elenco principal, no último segundo. Torcida se divide entre a importância e o alto salário num ano de Série B...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:26
Crédito: Leandro Castan foi líder nas últimas temporadas do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
Dentre as mudanças no Vasco da temporada 2020 para a 2021, uma indefinição paira em relação a um dos jogadores mais importantes: Leandro Castan. O zagueiro tem contrato até o final do ano que vem, mas o salário é dos mais altos do elenco. Ele não esteve no grupo com férias estendidas, mas estava lesionado. Entre interesses internos e externos, o nome do zagueiro se tornou um dos mais comentados no Twitter, na cidade do Rio, entre a noite do último domingo e a manhã desta segunda-feira. Confira alguns exemplos.

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