Futuro de Leandro Castan transforma zagueiro do Vasco em assunto de destaque no Twitter

Dentre as mudanças no Vasco da temporada 2020 para a 2021, uma indefinição paira em relação a um dos jogadores mais importantes: Leandro Castan. O zagueiro tem contrato até o final do ano que vem, mas o salário é dos mais altos do elenco. Ele não esteve no grupo com férias estendidas, mas estava lesionado. Entre interesses internos e externos, o nome do zagueiro se tornou um dos mais comentados no Twitter, na cidade do Rio, entre a noite do último domingo e a manhã desta segunda-feira. Confira alguns exemplos.