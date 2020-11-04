Futebol e finanças: entenda a importância da classificação na Copa do Brasil para o Santos

Quando assumiu interinamente a presidência do clube, Orlando Rollo abriu as contas santistas com um rombo superior a R$ 300 milhões em dívidas em curto, médio e longo prazo. As mais preocupantes representavam cerca de R$ 50 milhões, fruto de pendências com outros clubes por contratações passadas feitas, não pagas e que poderiam acarretar até mesmo em perda de pontos pela Fifa. A maior dessas dívidas, referente a um débito de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 mi) com o Hamburgo (ALE) pelo não pagamento dos santistas pela contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017, ainda na administração presidida por Modesto Roma Júnior, foi sanada após um acordo com os alemães no dia 09 de outubro. A segunda, com o Huachipato (CHI), no valor de 3,5 milhões de dólares (R$ 20 mi), devido a inadimplência na aquisição do atacante Soteldo, está sendo negociada com os chilenos para "devolução" dos 50% dos direitos econômicos, perdão da dívida, cancelamento de possíveis pendências futuras e acerto de R$ 1,2 milhão em dívidas que o Santos tem com o Soteldo. O Conselho Deliberativo santista já aceitou o acordo, que está sendo discutido entre as partes para que o "martelo seja batido". A última, que gira em torno e R$ 7 milhões, é com o Atlético Nacional (COL), por conta da não quitação pela compra dos direitos do zagueiro Felipe Aguilar, vendido em março ao Athletico-PR por R$ 10 milhões por 50% do passe. As conversas com o clube colombiano ainda não iniciaram pela atual gestão, que aguarda o levantamento de R$ 2 milhões na campanha "Virada Santista", vaquinha entre torcedores santistas, para pagamento do valor original da dívida, acrescido por multas e juros, e iniciar as negociações com o time de Medellín. Até o momento, pouco mais de R$ 1 milhão já foi levantado.