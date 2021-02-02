Funcionários do Palmeiras vão se despedir do elenco antes da viagem para o Mundial de Clubes

O Palmeiras enfrenta o Botafogo logo mais no Allianz Parque, depois retorna para a Academia de Futebol e na sequência viaja para a disputa do Mundial de Clubes.

A saída do CT terá o apoio de cem funcionários do clube. Assim como aconteceu na semana passada na despedida do grupo rumo ao Rio de Janeiro, os colaboradores estarão presentes para mandar boas vibrações ao time que jogará a competição no Catar.As pessoas que trabalham no Palmeiras receberam a informação por e-mail, a seleção foi feita por ordem de chegada de resposta dos interessados e os cem primeiros estarão presentes. A presença se dará entre 19h30 e 20h e não é possível levar acompanhante.