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Funcionários do Palmeiras vão se despedir do elenco antes da viagem para o Mundial de Clubes

Cem colaboradores estarão na Academia de Futebol nesta terça-feira (2) para apoiar os jogadores
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LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 14:30

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 14:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras enfrenta o Botafogo logo mais no Allianz Parque, depois retorna para a Academia de Futebol e na sequência viaja para a disputa do Mundial de Clubes.
A saída do CT terá o apoio de cem funcionários do clube. Assim como aconteceu na semana passada na despedida do grupo rumo ao Rio de Janeiro, os colaboradores estarão presentes para mandar boas vibrações ao time que jogará a competição no Catar.As pessoas que trabalham no Palmeiras receberam a informação por e-mail, a seleção foi feita por ordem de chegada de resposta dos interessados e os cem primeiros estarão presentes. A presença se dará entre 19h30 e 20h e não é possível levar acompanhante.
Os escolhidos manterão distanciamento social na Academia, com máscaras e em nenhum momento terão contato com os atletas. A harmonia entre todos os setores do clube acontece desde a chegada da pandemia, quando a direção conseguiu manter todos os empregos e contou com a colaboração dos atletas, que aceitaram a redução dos salários.

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