Funcionário mais velho do Corinthians faz aniversário e é homenageado pelo clube

Crédito: Felipe Szpak/ Ag. Corinthians

Roupeiro do Corinthians, Seo Miranda foi homenageado pelo clube nesta sexta-feira (11), data em que completou 79 anos de idade. Ele é o profissional mais antigo do Timão, com 58 anos de serviços presados ao clube do Parque São Jorge.

.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! ​>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO corintiano ganhou de presente um bolo do clube e uma camisa com o seu nome e o número 79.

Miranda chegou ao Timão no ano de 1960 e viu diversas gerações do clube.