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Funcionário mais velho do Corinthians faz aniversário e é homenageado pelo clube

O roupeiro Miranda atingiu os 79 anos de idade, 58 deles dedicados ao Timão...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 16:52
Crédito: Felipe Szpak/ Ag. Corinthians
Roupeiro do Corinthians, Seo Miranda foi homenageado pelo clube nesta sexta-feira (11), data em que completou 79 anos de idade. Ele é o profissional mais antigo do Timão, com 58 anos de serviços presados ao clube do Parque São Jorge.
.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! ​>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO corintiano ganhou de presente um bolo do clube e uma camisa com o seu nome e o número 79.
Miranda chegou ao Timão no ano de 1960 e viu diversas gerações do clube.
O mais antigo funcionário do Corinthians foi recentemente reintegrado aos trabalhos presenciais no clube, após receber as doses necessárias contra a Covid-19. Antes, ficou afastado dos trabalhos do dia a dia, por prevenção à doença.

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