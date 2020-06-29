'Fugiu tudo daquilo que tínhamos planejado', diz Odair Hellmann

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O técnico Odair Hellmann não escondeu sua frustração com o desempenho do Fluminense na derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda. Em entrevista divulgada pela FluTV neste domingo, o comandante frisou que o curto período de treinamentos não é argumento suficiente para justificar o revés no Estádio Nilton Santos.

- Com toda a dificuldade que o jogo se apresentou, mesmo assim a gente não fez uma boa partida em todos os aspectos. Esperava que, mesmo com esse pouco tempo de trabalho e a dificuldade para fazer o retorno deles (do elenco) , a gente pudesse se apresentar melhor. É uma derrota que temos agora de reagir, que buscar o resultado positivo. Temos que buscar melhorar e tenho certeza que vamos melhorar - afirmou.

Em seguida, o treinador detalhou que a partida "fugiu do controle" do Tricolor das Laranjeiras.

- Tomamos um gol de contra-ataque em uma bola parada que era nossa. São circunstâncias que trabalhamos bem e com o tempo vamos diminuindo essas possibilidades, esses erros. Precisamos ter esse equilíbrio Isso acaba dando dificuldades, sai atrás. Logo depois tem a expulsão. Isso dificulta ainda mais para manter o seu jogo de organização e ir entrando no jogo com ritmo. Saiu tudo daquilo que tínhamos planejado - e apontou:

- A única coisa que consegui manter foi a substituição do Fred foi no intervalo. O jogo naquele momento impunha atletas com características de velocidade, porque estávamos atrás do placar e com desgaste já acontecendo. Criamos oportunidades para isso. Tivemos mais volume no segundo tempo - completou.

O treinador atribuiu a maneira como o Voltaço construiu sua vitória à maneira como o Tricolor se lançou à frente.

- Quando tomamos o segundo gol foi em um lance de definição que surgiu com o Evanilson. Você vai se expondo, tentando buscar resultado não está em sua melhor condição, isso acaba fazendo com que tenha mais dificuldades ainda. Mas Volta Redonda teve méritos na vitória. Não fizemos uma boa partida, independentemente do tempo escasso, ficamos com um jogador a menos, o que nos deu desgaste, fator que nos dava mais preocupação - declarou.