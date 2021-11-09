Frustrante! Flamengo joga quase um tempo com um a mais e fica só no empate com a Chapecoense

A missão de perseguir o Atlético-MG está cada vez mais complicada, assim como foi o embate com a virtual rebaixada Chapecoense nesta segunda-feira, na Arena Condá, pela 30ª do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo se enrolou ainda mais: ficou no frustrante empate em 2 a 2, mesmo tendo um jogador a mais em boa parte do segundo tempo. Matheuzinho e Michael fizeram para o Rubro-Negro, enquanto Kaio Nunes marcou dois para o Verdão do Oeste.
O resultado não permite que o Fla, terceiro colocado, volte à vice-liderança; está com 54 (11 a menos em relação ao Galo, líder, e um atrás do Palmeiras, o segundo). A Chape passa a somar insuficientes 15 pontos.
NO INDIVIDUAL FUNCIONA
Por falar em VAR e Michael, ambos entrariam em ação sob holofotes na reta final da primeira etapa. Quanto ao apito, o Fla reclamou bastante de dois lances: um em que Gabi tocou por cima de Keiller, já da pequena área, e foi derrubado, o que foi ignorado pela arbitragem, e o último quando o camisa 9, partindo do próprio campo, recebeu de Arão, se antecipou ao goleiro da Chape e teve o lance (ajustado) anulado. Não houve a recomendada espera, mas, sim, muita reclamação. E isso ocorreu com o jogo já empatado novamente.
Pouco antes, o próprio Gabi achou um lindo passe vertical, num contragolpe, direcionado a Michael, que driblou Keiller e só empurrou para a rede. Primeiro tempo de trocação franca teve de quase tudo e não deixou a desejar em emoção.
EXPULSÃO VOLTOU A LIGAR O FLA
Se você sentiu falta de um vermelho como ingrediente, relaxe. Kaio Nunes foi expulso na casa 15' do segundo tempo, após levar o segundo amarelo, quando o jogo estava num ritmo sonolento. Depois, o Fla ligou na tomada e obrigou Keiller a trabalhar em sequência. Gabi esteve perto do gol 100 pelo clube e viu o goleiro brilhar cara a cara.
BLITZ PELA VITÓRIA... E NADA
O desempenho coletivo do Flamengo, como tem sido recorrente com Portaluppi, foi um desastre. Mesmo com um jogador a mais, o Rubro-Negro cedeu espaços em estocadas esporádicas da Chapecoense, que teve alguns escanteios perigosos, e foi para a reta final com cinco atacantes de ofício (Vitor Gabriel e Vitinho entraram nas vagas de Ramon e Gomes, respectivamente).
Nos minutos derradeiros, Everton Ribeiro pisou em Alan Santos depois de sofrer uma falta e foi expulso diretamente. E isso ocorreu depois que a Chape teve a melhor chance da etapa final, quando Gabriel Batista ficou pelo caminho, no meio, e Bruno Silva errou a mira na tentativa de fora, sem goleiro. E terminou tudo igual em Chapecó.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
A Chapecoense terá o Juventude pela frente, novamente em casa, neste domingo, pela 32ª rodada (adiantada) do Brasileiro. Já o Flamengo terá o Bahia nesta quinta, no Maracanã, pela 31ª rodada.
FICHA TÉCNICACHAPECOENSE 2 X 2 FLAMENGO - 30ª RODADA DO BRASILEIRO
Data e horário: 08/11/2021, às 20h (de Brasília)Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)Gramado: ótimoCartões amarelos: Kaio Nunes, Alan Santos e Renê Júnior (CHA) / Matheuzinho, Gabigol e Bruno Viana (FLA)Cartões vermelhos: Kaio Nunes (CHA) / Everton Ribeiro (FLA)
GOLS: Matheuzinho, 26'/1ºT (0-1); Kaio Nunes, 26'/1ºT (1-1), 31'/1ºT (2-1); Michael, 41'/1ºT (2-2)
CHAPECOENSE (Técnico: Felipe Endres)Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro (Alan Santos, intervalo), Denner (Geuvânio, 38'/2ºT), Anderson Leite (Ezequiel, 32'/2ºT) e Mike (Bruno Silva, 18'/2ºT); Kaio Nunes e Henrique Almeida (Renê Júnior, 18'/2ºT).
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Bruno Viana e Ramon (Vitor Gabriel, 28'/2ºT); Arão, Gomes (Vitinho, 21'/2ºT) e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.