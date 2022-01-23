Frenkie de Jong marca no fim, Barcelona bate o Alavés e segue perto do G-4 do Espanhol

Visca, Barça. Neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona foi até o País Basco para encarar o Alavés e o time catalão venceu por 1 a 0, com gol do holandês Frenkie de Jong na reta final. Com o resultado no Estádio de Mendizorroza, o time de Xavi Hernández chegou aos 35 pontos.PRESSÃO BLAUGRANAO Barcelona se impôs jogando fora de casa e foi quem mais criou chances no primeiro tempo. O time de Xavi Hernández assustou os bascos, especialmente em lances de bola parada, mas não conseguiu balançar as redes. O Alavés, por outro lado, tentou apostar em jogadas de contra-ataque.

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GOL NO FIMQuando o empate sem gols parecia definido, o Barcelona conseguiu marcar o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo. Jordi Alba levantou bola dentro da área, Ferrán Torres tocou para o meio e o meio-campista Frenkie de Jong mandou para as redes para definir o resultado.

PERTO DO G-4A vitória fez o Barcelona chegar aos 35 pontos e seguir perto do G-4 do Campeonato Espanhol. Com um ponto a menos que o Atlético de Madrid, a equipe catalã pode entrar na zona de classificação à Champions League na próxima rodada. O Alavés está na penúltima colocação.

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SEQUÊNCIA​O Campeonato Espanhol agora será pausado para a Data-Fifa e as equipes voltam a campo somente daqui a duas semanas. No dia 6 de fevereiro, o Barcelona encara o Atlético de Madrid, enquanto o Alavés tem compromisso com o Elche, no dia seguinte.