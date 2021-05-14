futebol

Freiburg x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

Já campeã da Bundesliga, bávaros recebem uma equipe que também não tem ambições na competição...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:51

Crédito: LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP / POOL
Já campeã do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique cumpre tabela. Neste sábado, a equipe bávara recebe o Freiburg, às 10h30 (de Brasília). Lewandowski tenta quebrar o recorde de gols de Muller e só precisa marcar duas vezes para isso.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Antes da partida, Hansi Flick, treinador do Bayern, falou sobre o confronto e a marca importante que Lewandowski pode chegar.- O foco está no final da temporada. Ainda podemos fazer 80 pontos, é um objetivo. Os 40 gols de Lewandowski é o segundo. Se pudermos fazer as duas coisas, seria excelente. Nós faremos de tudo para isso.
FICHA TÉCNICAFreiburg x Bayern de MuniqueData e horário: 15/05/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena (Munique, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESFreiburgFlekken; Kubler, Lienhart, Schlotterbeck, Gunter; Keitel, Hofler, Santamaria; Sallai, Demirovic, Grifo
BayernNeuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Coman, Muller, Musiala; Lewandowski

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

