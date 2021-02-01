Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Freeland reconhece atraso na montagem de elenco do Botafogo para 2021: 'Correndo contra o tempo'
futebol

Freeland reconhece atraso na montagem de elenco do Botafogo para 2021: 'Correndo contra o tempo'

Diretor de futebol do Alvinegro reconhece que clube está atrás em relação ao planejamento da próxima temporada, mas que busca jogadores que realmente agregarão ao elenco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 13:21

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 13:21

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Correria, ligações e planejamento para o futuro. Este é um pequeno resumo da primeira semana de Eduardo Freeland como diretor de futebol do Botafogo. O dirigente afirmou que a busca por jogadores para a próxima temporada é a prioridade neste curto prazo.
- Estou debruçado no clube. Fico aqui manhã, tarde e noite pensando em todas as ações que devem ser tomadas. Na montagem do elenco, que é algo fundamental e prioritário nesse momento - explicou em entrevista à "BotafogoTV" nesta terça-feira.
Freeland, contudo, reconhece que o Botafogo está atrasado na montagem de elenco já para a próxima temporada. Com menos de um mês para o fim da atual época, o dirigente reconhece que o Alvinegro não tem tempo a perder e que ele já começou a buscar jogadores que se encaixem na filosofia do clube.- Reconhecemos que estamos atrasados nesse processo, estamos correndo contra o tempo, fazendo vários contatos. Mas o fundamental nesta reconstrução é a gente ser o mais assertivo possivel. Não podemos simplesmente abrir e trazer jogadores, temos que trazer jogadores com o perfil que traçamos internamente, que queiram vestir a camisa, tenham capacidade técnica e competitividade. Estamos trabalhando para apresentar novos jogadores à torcida - afirmou.Na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem poucas chances de se salvar do rebaixamento. Mesmo assim, Freeland adota um discurso de manter as esperanças até o último suspiro.
- A gente não pode deixar de lutar. Sabemos que é difícil a missão, temos que ter a dedicação acima do normal para tentar buscar alguma coisa. O momento é muito delicado, vivemos um momento de reformulação dentro da própria temporada. É importante a torcida entender esse momento. Vai ter muita luta e estamos passando essa mensagem diariamente - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados