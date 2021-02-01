Freeland reconhece atraso na montagem de elenco do Botafogo para 2021: 'Correndo contra o tempo'

Freeland, contudo, reconhece que o Botafogo está atrasado na montagem de elenco já para a próxima temporada. Com menos de um mês para o fim da atual época, o dirigente reconhece que o Alvinegro não tem tempo a perder e que ele já começou a buscar jogadores que se encaixem na filosofia do clube.- Reconhecemos que estamos atrasados nesse processo, estamos correndo contra o tempo, fazendo vários contatos. Mas o fundamental nesta reconstrução é a gente ser o mais assertivo possivel. Não podemos simplesmente abrir e trazer jogadores, temos que trazer jogadores com o perfil que traçamos internamente, que queiram vestir a camisa, tenham capacidade técnica e competitividade. Estamos trabalhando para apresentar novos jogadores à torcida - afirmou.Na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem poucas chances de se salvar do rebaixamento. Mesmo assim, Freeland adota um discurso de manter as esperanças até o último suspiro.