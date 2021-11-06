Freeland promete novidades sobre renovações com atletas do Botafogo assim que clube obter o acesso

Crédito: 'O comprometimento destes caras com o projeto é de tirar o chapéu', diz Eduardo Freeland sobre o elenco do Botafogo (Vitor Silva/Botafogo

Com cautela, o Botafogo começou a traçar planos para a próxima temporada. Em entrevista divulgada neste sábado (6) pela Botafogo TV, o diretor de futebol Eduardo Freeland adiantou que a cúpula alvinegra já trabalha com renovações de contrato para a temporada de 2022.

>>>> Veja a tabela da Série B- Estamos trabalhando muito silenciosamente, temos feito este trabalho, mas o foco é no acesso. O planejamento é um estando na Série A, e nem pensamos no outro (possibilidade de se manter na Série B). Assim que confirmarmos a nossa conquista, podemos começar a divulgar algumas questões que já estão sendo feitas - declarou.

Atualmente, o Alvinegro tem titulares que estão em fim de contrato com o clube, como os meio-campistas Oyama e Pedro Castro, além de Rafael Navarro.

O dirigente valorizou o apoio maciço dos torcedores, que esgotaram a carga botafoguense (de mil bilhetes) para o clássico diante do Vasco.

- A gente está encarando esse jogo como mais uma decisão. A gente tem essa meta clara de conseguir o acesso e estamos muito perto. Enquanto isso não vier, cada jogo é uma decisão. A gente acredita muito que o jogo de domingo é mais um desses que são determinantes para esse objetivo e estamos felizes em ter a torcida ao nosso lado, ao contrário do que aconteceu contra o Goiás - afirmou.

Freeland exaltou a dedicação do elenco do Botafogo.

- Esse grupo é muito comprometido, temos um ambiente muito bom entre todos. Você percebe nas comemorações de gol, nos treinos o afinco, a determinação. Esse é o ponto mais alto, é um grupo muito maduro para enfrentar todas as adversidades que tivemos ao longo da temporada. O comprometimento destes caras com o projeto é de tirar o chapéu - disse.