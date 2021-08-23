Freeland faz discurso antes de vitória do Botafogo na Série B e motiva jogadores: 'A gente vai subir'

Crédito: Reprodução/BotafogoTV

São seis vitórias nos últimos oito jogos. O Botafogo vive uma fase positiva na Série B do Brasileirão. No último domingo, o clube de General Severiano derrotou o Vila Nova por 3 a 2, com gols de Chay, Rafael Navarro e Diego Gonçalves no Estádio Nilton Santos.

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Antes da partida, um discurso de Eduardo Freeland, diretor de futebol, ecoou no vestiário. Um vídeo divulgado pela "BotafogoTV" nesta segunda-feira mostrou o dirigente passou uma mensagem de motivação ao elenco. - Rapaziada, a gente está vivendo uma p.. do c.. e a gente vai subir. Esse jogo é fundamental para isso, vamos dentro dos caras - colocou.