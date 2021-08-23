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Freeland faz discurso antes de vitória do Botafogo na Série B e motiva jogadores: 'A gente vai subir'

Diretor de futebol marca presença em discurso antes de triunfo do Botafogo sobre o Vila Nova, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 19:15
Crédito: Reprodução/BotafogoTV
São seis vitórias nos últimos oito jogos. O Botafogo vive uma fase positiva na Série B do Brasileirão. No último domingo, o clube de General Severiano derrotou o Vila Nova por 3 a 2, com gols de Chay, Rafael Navarro e Diego Gonçalves no Estádio Nilton Santos.
+ Em sequência vitoriosa, Botafogo precisa corrigir falhas para encarar o maior desafio na Série B até agora
Antes da partida, um discurso de Eduardo Freeland, diretor de futebol, ecoou no vestiário. Um vídeo divulgado pela "BotafogoTV" nesta segunda-feira mostrou o dirigente passou uma mensagem de motivação ao elenco. - Rapaziada, a gente está vivendo uma p.. do c.. e a gente vai subir. Esse jogo é fundamental para isso, vamos dentro dos caras - colocou.
O Botafogo volta aos gramados na próxima sexta-feira para enfrentar o Coritiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira às 21h30.

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