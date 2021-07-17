Fred volta aos treinos no Fluminense, mas será poupado no jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão

O Fluminense apresentou uma novidade no treinamento desta sexta-feira: o retorno do atacante Fred, recuperado de um edema. Na rede social, o clube exaltou o sorriso do jogador, que apesar do retorno não será relacionado para a partida diante do Grêmio, neste sábado, às 21h, no Maracanã. A informação foi inicialmente divulgada pelo site "GE". A partida terá transmissão em tempo real no LANCE!.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro O experiente atacante tentou se recuperar a tempo de disputar a partida de ida das oitavas da Libertadores, mas não conseguiu. Apesar de ter viajado com o grupo para Assunção, Fred sabia que não teria condição de entrar em campo. Para o duelo deste sábado, a comissão técnica não quer correr o risco de perdê-lo para o jogo de volta, na terça.
Na atual temporada, Fred tornou-se ainda mais referência dentro do vestiário e tem tido um papel importante nas preleções. Constantemente nos vídeos dos bastidores das partidas, o ídolo tricolor aparece incentivando os jovens do grupo e tecendo palavras para mexer com os brios dos companheiros.
O Fluminense está há quatro jogos sem perder na temporada e é o sétimo colocado do Brasileirão, com 11 pontos. Antes de voltar a enfrentar o Cerro Porteño, o time encara o Grêmio neste sábado. Em caso de vitória, os comandados de Roger Machado podem colar de vez no G4 da competição.