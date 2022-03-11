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Fred volta a treinar com elenco do Fluminense, mas deve ser poupado no jogo contra o Olimpia

Camisa 9 avançou na recuperação antes do previsto e já retornou aos treinamentos no CT Carlos Castilho, mas ainda requer atenção do Departamento Médico...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 15:15

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:15

Na última preparação antes do jogo pelo Carioca, o Fluminense teve um retorno importante. Após sofrer uma lesão no jogo de estreia pela Libertadores, Fred voltou a treinar junto ao elenco no CT Carlos Castilho. Apesar da recuperação avançada, o jogador deve ser poupado no duelo contra o Olimpia, pela terceira rodada do torneio continental, porque sua condição ainda exige acompanhamento do departamento médico. A informação foi divulgada pelo 'ge' e apurada pelo LANCE!Maior artilheiro da história tricolor na Libertadores, o camisa 9 sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita, na vitória por 2 a 1 sobre o Millonarios, na Colômbia. A previsão de retorno era para o fim de março, mas Fred avançou na recuperação e foi liberado para os treinamentos. Ele deve ser preservado no jogo contra o Olimpia para evitar um agravamento do quadro na volta aos gramados. Contudo, a viagem do centroavante ainda não foi descartada, inclusive pelo peso do seu nome para o elenco e adversários.
Na próxima quarta-feira, Fluminense e Olimpia se enfrentam às 21h30, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, Paraguai. No Estádio Nilton Santos, que recebeu o jogo de ida, o Tricolor abriu vantagem de dois gols e pode perder até por 1 a 0 para confirmar a classificação para a fase de grupos da Libertadores.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Crédito: ViagemdeFredparaoParaguaiaindanãofoidescartada(MailsonSantana/FluminenseFC

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