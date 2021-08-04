Fred volta a crescer na Libertadores, mantém sonho do Fluminense e é o terceiro maior brasileiro na artilharia

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

.Um jogador só se torna realmente decisivo quando aparece em grandes competições. No caso de Fred, isso não poderia ser mais verdade. Com um ótimo início de temporada, o camisa 9 caiu de rendimento e acabou sofrendo uma lesão. De volta, não vinha bem, mas foi retornar para a Libertadores que apareceu novamente na hora certa para colocar o Fluminense nas quartas de final da competição com a vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño (PAR).

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O centroavante puxou a responsabilidade e fez uma das poucas jogadas realmente boas do Flu na partida e que acabou gerando o pênalti. Na batida, foi tranquilo para se isolar como o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. Ele chegou a 23 gols na competição continental, ultrapassando Célio Taveira (ex-Vasco e Nacional (URU), clube pelo qual marcou todos os seus 22 gols no torneio). Agora, ele fica atrás apenas de Palhinha, com 25, e Luizão, com 29. O sonho de atingir a marca máxima está vivo.

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​No Fluminense já são 190 gols para o centroavante, que chegou no ano passado com 172. Na temporada são 13, sendo cinco na Libertadores, além de duas assistências. Na fase de grupos ele esteve envolvido em 70% das vezes que o Tricolor balançou a rede, reforçando a importância para a campanha. Depois do fim desta primeira fase, em maio, em 12 jogos ele havia marcado só duas outras vezes. Uma na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino (vitória por 2 a 0) e outra no Brasileirão diante do Athletico-PR (derrota por 4 a 1). A atuação ainda não convenceu. Mesmo Fred, que puxou algumas jogadas e demonstrou vontade, ainda não consegue repetir o rendimento anterior. Seja pelo cansaço da sequência ou porque o Fluminense segue sem jogar bem. A vida sem Caio Paulista na ponta tem se mostrado complicada e as bolas não estão chegando com tanta frequência.

- Estamos sofrendo para criar e a responsabilidade é minha também. O que me incomoda não é ficar sem fazer gol, mas não criar, eu ficar sem dar um passe, puxar a marcação. O que estamos tentando fazer é na fala, na orientação dentro de campo, dizer para encostar para não ficar sozinho, fazer o facão. Estou tentando fazer alguma coisa para surpreender o adversário e voltar a fase de criar toda hora e ter várias finalizações - admitiu Fred, em coletiva após a partida no Maracanã.