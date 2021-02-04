Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fred valoriza vitória do Fluminense na Fonte Nova: 'Aqui é muito difícil'

Ídolo tricolor comandou a equipe dentro de campo e foi eleito o craque da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 23:53

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 23:53

Crédito: Fred foi eleito o craque do jogo diante do Bahia - Reprodução
Nesta quarta-feira, o Fluminense garantiu uma vitória importante diante do Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, e deu uma passo importante para garantir a classificação para a Libertadores. Ídolo tricolor, Fred comandou a equipe dentro de campo e foi eleito o craque da partida.
Confira e simule a tabela do Brasileirão
Em entrevista na saída de campo, Fred agradeceu o prêmio e valorizou a vitória do Fluminense fora de casa.
- Fiquei feliz (com o prêmio). Estava vendo todo mundo ganhando e estava ansioso para ganhar o primeiro. Gostaria de parabenizar a equipe pelo jogo de hoje. Conseguimos ter posse, jogar aqui é muito difícil e conseguimos um grande resultado. Gostaria de dedicar essa vitória a nossa torcida - disse Fred.
Com a vitória, o Flu chegou aos 56 pontos na tabela. São dois atrás do São Paulo e três de vantagem para Palmeiras e Grêmio. Os dois paulistas vão se enfrentar em jogo adiado desta rodada. O Corinthians, em oitavo, tem 48. Já a situação do Bahia se complica. Com 36 pontos, o time de Dado Cavalcanti é o 15º, mas ainda pode ser ultrapassado por Sport e Fortaleza, ambos com 35, que ainda jogam nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados