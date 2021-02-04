Fred valoriza vitória do Fluminense na Fonte Nova: 'Aqui é muito difícil'

Crédito: Fred foi eleito o craque do jogo diante do Bahia - Reprodução

Nesta quarta-feira, o Fluminense garantiu uma vitória importante diante do Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, e deu uma passo importante para garantir a classificação para a Libertadores. Ídolo tricolor, Fred comandou a equipe dentro de campo e foi eleito o craque da partida.

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Em entrevista na saída de campo, Fred agradeceu o prêmio e valorizou a vitória do Fluminense fora de casa.

- Fiquei feliz (com o prêmio). Estava vendo todo mundo ganhando e estava ansioso para ganhar o primeiro. Gostaria de parabenizar a equipe pelo jogo de hoje. Conseguimos ter posse, jogar aqui é muito difícil e conseguimos um grande resultado. Gostaria de dedicar essa vitória a nossa torcida - disse Fred.