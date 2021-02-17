Fred treina e pode ser opção para o Fluminense contra o Santos no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O atacante Fred pode ser uma novidade do Fluminense para a partida contra o Santos, no próximo domingo, às 18h15, na Vila Belmiro. O jogador foi ao campo nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho e já está em fase de transição depois de ter um edema detectado no músculo adutor direito, que o deixou fora da vitória por 3 a 1 contra o Ceará, na segunda.

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Enquanto o time estava em Fortaleza, o centroavante ficou no Rio de Janeiro para continuar o tratamento e acelerar o retorno. Caso não sinta nenhum incômodo, a tendência é que Fred seja reintegrado ao grupo nos próximos dias para ficar à disposição de Marcão.

Outro que também está na fase transitória é Paulo Henrique Ganso. O meia voltou aos trabalhos no último dia 12 após passar por cirurgia de emergência para retirada do apêndice em 9 de janeiro. Ele apareceu em vídeo divulgado pelo Flu fazendo trabalhos ao lado de Fred no campo. Ainda não há previsão de retorno aos treinamentos com o grupo.

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O elenco se reapresentou nesta quarta. Os titulares da partida contra o Ceará, no Castelão, fizeram um trabalho regenerativo na academia do CT, enquanto os reservas e quem entrou apenas no decorrer do confronto fizeram atividades comandadas pela comissão técnica no campo 3.Com relação aos outros desfalques da última rodada, Matheus Ferraz segue em isolamento após testar positivo para Covid-19. O zagueiro só estaria liberado no dia 23 e a última rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza, no Maracanã, será no dia 25. Por isso, ele teria apenas um dia de treinamento para estar disponível. Já Marcos Paulo e Wellington Silva foram novamente afastados por opção técnica e estão negociados com Atlético de Madrid (ESP) e Gamba Osaka (JAP), respectivamente.