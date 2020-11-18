futebol

Fred sofre entorse no tornozelo direito e vai desfalcar o Fluminense

Atacante realizou exames nesta terça-feira, mas inchaço na região já diminuiu; lesão aconteceu no aquecimento do duelo contra o Palmeiras...
17 nov 2020 às 21:20

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 21:20

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O atacante Fred realizou um exame nesta terça-feira que detectou uma entorse no tornozelo direito. O jogador já iniciou o tratamento no departamento médico do clube. A tendência é que o camisa 9 fique fora do confronto contra o Internacional, no domingo. O Fluminense se reapresentou na manhã desta terça, no CT Carlos Castilho. O centroavante vinha fazendo repouso desde sábado em busca de uma melhora.
O tornozelo do jogador já estava bem menos inchado do que na imagem publicada nas redes sociais após o impacto. Fred torceu o tornozelo direito ainda no aquecimento da partida contra o Palmeiras, no sábado. Ele acabou substituído por Felippe Cardoso.
Como teve a entorse e ainda não voltou a campo, Fred vai desfalcar o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor irá até o Beira Rio para enfrentar o Internacional, no próximo domingo, às 18h15.

