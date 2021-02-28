AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fred revela voto em Patrick e critica seleção do Brasileirão sem Luccas Claro: 'Absurdo'
futebol

Fred revela voto em Patrick e critica seleção do Brasileirão sem Luccas Claro: 'Absurdo'

Atacante exaltou o companheiro e alfinetou a escolha, divulgada em prêmio da CBF na última sexta-feira...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 13:29
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
De folga após a classificação para a Libertadores, o atacante Fred está ativo nas redes sociais nos últimos dias. Com registros de corrida ou passeios de bicicleta, neste domingo o jogador criticou a seleção do Campeonato Brasileiro. Os onze escolhidos foram divulgados em premiação na sede da CBF, na última sexta-feira, e não teve representantes do Fluminense.
> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003; relembre as campanhas
O camisa 9 revelou o voto no volante Patrick, do Internacional, e afirmou ser "absurda" a ausência do zagueiro Luccas Claro, companheiro do Flu. A dupla eleita foi Gustavo Goméz, do Palmeiras, e Victor Cuesta, do Inter.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
- Eu vi o Patrick, do Inter, falando: "Será que eu joguei vôlei nessa temporada?" Eu votei nele. No meu meio campo ele estava na seleção do campeonato. Agora, deixa eu perguntar para vocês: como que o Luccas Claro não está nessa seleção? É absurdo isso aí, cara. Absurdo mesmo. Eu vi lá de dentro de campo o Luccas Claro atrasando. Eu perguntei: "Você está de sacanagem?" Ele atrasa para o atacante achar que vai chutar no gol. Ele é tão rápido, que ele atrasa para o atacante ganhar dois metros, para ele chegar e não ficar sem graça - disse Fred. Quarta opção da zaga no início da temporada, Luccas Claro assumiu a titularidade no início do Brasileirão e jogou 31 das 38 rodadas, marcando dois gols (seis no total). Ele terminou a competição sem receber nenhum cartão amarelo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados