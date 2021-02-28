Fred revela voto em Patrick e critica seleção do Brasileirão sem Luccas Claro: 'Absurdo'

De folga após a classificação para a Libertadores, o atacante Fred está ativo nas redes sociais nos últimos dias. Com registros de corrida ou passeios de bicicleta, neste domingo o jogador criticou a seleção do Campeonato Brasileiro. Os onze escolhidos foram divulgados em premiação na sede da CBF, na última sexta-feira, e não teve representantes do Fluminense.

- Eu vi o Patrick, do Inter, falando: "Será que eu joguei vôlei nessa temporada?" Eu votei nele. No meu meio campo ele estava na seleção do campeonato. Agora, deixa eu perguntar para vocês: como que o Luccas Claro não está nessa seleção? É absurdo isso aí, cara. Absurdo mesmo. Eu vi lá de dentro de campo o Luccas Claro atrasando. Eu perguntei: "Você está de sacanagem?" Ele atrasa para o atacante achar que vai chutar no gol. Ele é tão rápido, que ele atrasa para o atacante ganhar dois metros, para ele chegar e não ficar sem graça - disse Fred. Quarta opção da zaga no início da temporada, Luccas Claro assumiu a titularidade no início do Brasileirão e jogou 31 das 38 rodadas, marcando dois gols (seis no total). Ele terminou a competição sem receber nenhum cartão amarelo.