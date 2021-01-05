Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fred revela orientações a Marcos Paulo e jovens: 'Façam história e, depois, sejam bem vendidos'
futebol

Fred revela orientações a Marcos Paulo e jovens: 'Façam história e, depois, sejam bem vendidos'

Atacante afirmou conversar com os jogadores mais novos para que se dediquem no Fluminense antes de pensarem em sair para a Europa...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 15:09
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Ao longo de 2020, o Fluminense perdeu alguns jogadores importantes, como Evanilson, Gilberto e Dodi. Quem também poderia ter deixado o clube é o atacante Marcos Paulo, que já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com outra equipe. Uma das lideranças do elenco, o atacante Fred contou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, que busca conversar com os mais jovens para passar orientações sobre a carreira. Para o camisa 9, o mais importante é se dedicar no Flu para colher os frutos depois.
>Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube
- Minha orientação, minha conversa que eu tenho com eles é que deem o melhor, façam gols, se der para ficar aqui, ótimo. Eles sabem também que o Fluminense quer resultado técnico, assim como em todos os clubes do Brasil. Querem resultado técnico, mas também vão vendê-los. Seria ótimo para o jogador e para o clube que eles joguem, façam história e, depois, sejam bem vendidos porque todo mundo sai ganhando. O que eu falo para todos eles, falo para o Miguel, falo para o Marcos Paulo, principalmente, é que hoje eles têm 17 anos e amanhã eles estão com 23, 25, 28. O quanto eles jogarem, botarem a bola para dentro, fazerem gols, criarem grandes jogadas... E eu falei uma coisa que, na minha opinião, é muito importante que é o jogador criar laços em um clube e criar maturidade num clube grande como o Fluminense - afirmou.
Fred ressaltou a importância de chegar à Europa com mais maturidade para facilitar na adaptação a outro futebol e cultura. A liderança foi um dos fatores que mais pesou na contratação do camisa 9 pelo Fluminense, além da idolatria. Como já dito por diversos jogadores e por Odair e Marcão, o centroavante faz um papel que vai além somente do rendimento em campo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Você sair sem fazer uma temporada inteira, duas temporadas inteiras, lá fora vão te tratar diferente... O brasileiro já sofre por causa da cultura do futebol, cultura também da cabeça do brasileiro. Quando chega na Europa, sempre tem o medo de adaptação. Eu participei de conversas com o Dodi, Miguel, Marcos (Paulo), Evanilson... E usei exemplos bons e ruins, contei um pouco do que passei no meu início quando eu estava no Cruzeiro, chegando muitas propostas também com algumas orientações de empresários para não ir para os jogos. E o meu irmão, que era quem me orientava mais, era a voz mais ativa, que mais me influenciava, me orientando a sempre treinar bem e fazer gols nos jogos, porque seria a maior venda do produto que eu poderia mostrar - completou.
No caso de Marcos Paulo, o Fluminense já realizou uma proposta de renovação de contrato para não correr o risco de perder o jogador de graça. Como só tem vínculo até junho, o atleta já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O atacante era visto como uma potencial maior venda da história do Tricolor, mas acabou sofrendo com o mercado instável da pandemia e atuações abaixo do esperado. Além dele, os outros nomes fortes no Flu são Luiz Henrique e John Kennedy.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados