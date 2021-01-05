Fred revela orientações a Marcos Paulo e jovens: 'Façam história e, depois, sejam bem vendidos'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Ao longo de 2020, o Fluminense perdeu alguns jogadores importantes, como Evanilson, Gilberto e Dodi. Quem também poderia ter deixado o clube é o atacante Marcos Paulo, que já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com outra equipe. Uma das lideranças do elenco, o atacante Fred contou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, que busca conversar com os mais jovens para passar orientações sobre a carreira. Para o camisa 9, o mais importante é se dedicar no Flu para colher os frutos depois.

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- Minha orientação, minha conversa que eu tenho com eles é que deem o melhor, façam gols, se der para ficar aqui, ótimo. Eles sabem também que o Fluminense quer resultado técnico, assim como em todos os clubes do Brasil. Querem resultado técnico, mas também vão vendê-los. Seria ótimo para o jogador e para o clube que eles joguem, façam história e, depois, sejam bem vendidos porque todo mundo sai ganhando. O que eu falo para todos eles, falo para o Miguel, falo para o Marcos Paulo, principalmente, é que hoje eles têm 17 anos e amanhã eles estão com 23, 25, 28. O quanto eles jogarem, botarem a bola para dentro, fazerem gols, criarem grandes jogadas... E eu falei uma coisa que, na minha opinião, é muito importante que é o jogador criar laços em um clube e criar maturidade num clube grande como o Fluminense - afirmou.

Fred ressaltou a importância de chegar à Europa com mais maturidade para facilitar na adaptação a outro futebol e cultura. A liderança foi um dos fatores que mais pesou na contratação do camisa 9 pelo Fluminense, além da idolatria. Como já dito por diversos jogadores e por Odair e Marcão, o centroavante faz um papel que vai além somente do rendimento em campo.

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- Você sair sem fazer uma temporada inteira, duas temporadas inteiras, lá fora vão te tratar diferente... O brasileiro já sofre por causa da cultura do futebol, cultura também da cabeça do brasileiro. Quando chega na Europa, sempre tem o medo de adaptação. Eu participei de conversas com o Dodi, Miguel, Marcos (Paulo), Evanilson... E usei exemplos bons e ruins, contei um pouco do que passei no meu início quando eu estava no Cruzeiro, chegando muitas propostas também com algumas orientações de empresários para não ir para os jogos. E o meu irmão, que era quem me orientava mais, era a voz mais ativa, que mais me influenciava, me orientando a sempre treinar bem e fazer gols nos jogos, porque seria a maior venda do produto que eu poderia mostrar - completou.