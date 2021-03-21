Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fred responde Ganso sobre o meia atuar de falso nove: 'Fica com a 10 que eu preciso dos passes para gol'
Na partida contra o Bangu, improvisado no ataque, Ganso fez o gol da vitória e, na comemoração, brincou que iria roubar a vaga de Fred...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 19:21

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Após fazer o gol da vitória contra o Bangu, atuando como um falso nove, na comemoração, Ganso brincou com Fred que iria pegar sua vaga no ataque Tricolor. O atacante, que igualmente a boa parte do elenco principal do Fluminense, ainda não jogou na temporada, respondeu nas redes sociais e deu continuidade à resenha dos companheiros.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca- @phganso, nosso time já tá cheio de falso 9! Pelo amor de Deus, fica na 10 que eu preciso daqueles 50 passes pra gol que você dá na média por ano.
- Te amo gansinho! #a10ésua - brincou Fred.
O elenco principal do Tricolor das Laranjeiras só deve voltar na 6ª rodada, contra o Volta Redonda. Assim, ainda com uma mescla entre a base e o profissional, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 18h, contra o Boavista. Hoje, a equipe de Roger Machado está na 5ª colocação, com seis pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados