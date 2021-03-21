Fred responde Ganso sobre o meia atuar de falso nove: 'Fica com a 10 que eu preciso dos passes para gol'

Após fazer o gol da vitória contra o Bangu, atuando como um falso nove, na comemoração, Ganso brincou com Fred que iria pegar sua vaga no ataque Tricolor. O atacante, que igualmente a boa parte do elenco principal do Fluminense, ainda não jogou na temporada, respondeu nas redes sociais e deu continuidade à resenha dos companheiros.
- @phganso, nosso time já tá cheio de falso 9! Pelo amor de Deus, fica na 10 que eu preciso daqueles 50 passes pra gol que você dá na média por ano.
- Te amo gansinho! #a10ésua - brincou Fred.
O elenco principal do Tricolor das Laranjeiras só deve voltar na 6ª rodada, contra o Volta Redonda. Assim, ainda com uma mescla entre a base e o profissional, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 18h, contra o Boavista. Hoje, a equipe de Roger Machado está na 5ª colocação, com seis pontos.