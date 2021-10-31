Fred lamenta falta de criação do Fluminense e cita 'clima de guerra' no revés para o Ceará

O atacante Fred desabafou após o Fluminense amargar a derrota por 1 a 0 para o Ceará na tarde deste domingo (31), no Castelão. Na saída do gramado, o camisa 9 falou sobre o ambiente promovido pelo Vozão, em jogo válido pela 29ª rodada..- Clima de guerra, tudo que fizeram antes, movimentando a torcida, cidade, não deixando a gente aquecer no campo. A gente tentou colocar esse ambiente também. Teve o gol de pênalti que realmente desestabiliza - e criticou a postura da equipe em campo: