Fred lamenta falta de criação do Fluminense e cita 'clima de guerra' no revés para o Ceará

O atacante Fred desabafou após o Fluminense amargar a derrota por 1 a 0 para o Ceará na tarde deste domingo (31), no Castelão. Na saída do gramado, o camisa 9 falou sobre o ambiente promovido pelo Vozão, em jogo válido pela 29ª rodada..- Clima de guerra, tudo que fizeram antes, movimentando a torcida, cidade, não deixando a gente aquecer no campo. A gente tentou colocar esse ambiente também. Teve o gol de pênalti que realmente desestabiliza - e criticou a postura da equipe em campo:
- Com um a menos (na verdade, a mais), não tivemos criação. Muita bola na área... Aí realmente fica mais difícil de fazer gol - completou.
Fred entrou no intervalo no lugar de Caio Paulista. O Fluminense segue com 39 pontos e na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Marcão volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Sport, no Maracanã, às 21h (de Brasília), pela 30ª rodada.