Fred lamenta eliminação nas quartas de final da Libertadores: 'Infelizmente não conseguimos'

Nesta quinta, o Fluminense foi eliminado da Libertadores nas quartas de final pelo Barcelona de Guayaquil, no Monumental de Barcelona. Após o empate por 2 a 2 no Maracanã na ida, o placar por 1 a 1 fora de casa não foi o suficiente para a classificação do time carioca. Fred, autor do gol tricolor, lamentou a eliminação após o jogo.- Nessas duas decisões, de jogo no Maracanã e aqui, eles se sobressaíram mais no Maracanã, quando fizeram dois gols na gente. Isso faz muita diferença nessa competição. Agora é “curtir” esse luto. A gente sonhou tanto com essa vaga na semifinal, mas [quero] felicitar a equipe do Barcelona e seguir a nossa vida nas competições que nos restam - afirmou.