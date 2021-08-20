Fred lamenta eliminação nas quartas de final da Libertadores: 'Infelizmente não conseguimos'

Nesta quinta, o Fluminense foi eliminado da Libertadores nas quartas de final pelo Barcelona de Guayaquil, no Monumental de Barcelona. Após o empate por 2 a 2 no Maracanã na ida, o placar por 1 a 1 fora de casa não foi o suficiente para a classificação do time carioca. Fred, autor do gol tricolor, lamentou a eliminação após o jogo.- Nessas duas decisões, de jogo no Maracanã e aqui, eles se sobressaíram mais no Maracanã, quando fizeram dois gols na gente. Isso faz muita diferença nessa competição. Agora é “curtir” esse luto. A gente sonhou tanto com essa vaga na semifinal, mas [quero] felicitar a equipe do Barcelona e seguir a nossa vida nas competições que nos restam - afirmou.
Mesmo com o resultado, o centroavante disse que o Fluminense teve chances de abrir o placar na primeira etapa, mas foi pressionado no segundo tempo
> Confira a classificação na Série A do Brasileirão
- A gente tentou de qualquer jeito. Primeiro tempo a gente teve muito volume de jogo, no campo deles. Já no segundo tempo, eles conseguiram pressionar a nossa saída de bola e ficamos com mais dificuldade para jogar, não tivemos tantas oportunidades. No primeiro tempo a gente poderia terminar com o resultado na frente, mas infelizmente não conseguimos.Na próxima segunda, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, às 20h, em São Januário. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.