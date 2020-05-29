Fred faz desafio à torcida e diz que irá comprar ingresso da reprise do tetra

Crédito: Nelson Perez/Fluminense

O Fluminense agitou as redes sociais nesta sexta-feira ao divulgar um vídeo de Fred convocando os torcedores para comprarem os ingressos simbólicos para a reprise da vitória sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão 2012, que garantiu o tetracampeonato do Flu. A transmissão acontecerá neste domingo, às 16h, na TV Globo. Já são mais de nove mil vendidos até o momento.

- Fala, galera. Estou fazendo esse vídeo aqui para a torcida mais solidária do mundo, a torcida tricolor. Sei que vocês arrebentaram no último ingresso solidário, no Fla-Flu do gol de barriga do Renato. Vai rolar mais uma vez, com Fluminense x Palmeiras, e a ideia é genial. Vou comprar meu ingresso. Só faço um desafio a todo mundo: vamos arrebentar e vamos estourar, vamos passar a arrecadação do último jogo! - disse o atacante.

No jogo citado por Fred, o Fluminense arrecadou R$ 130 mil com os cerca de 21 mil bilhetes vendidos. Na ocasião, o valor foi revertido para compra de cestas básicas para funcionários de menores salários. Desta vez, a arrecadação será utilizada para pagar os salários deste mesmo grupo e na adequação do clube aos protocolos da COVID-19.Alô, torcedor Tricolor! Você tem um segundo pra ouvir o recado deste homem? #FluTetr4

Escute o pedido do Fred e compre AGORA quantos ingressos quiser:

➡ Sócios >> https://t.co/a4mn7xD7bJ➡ Não sócios >> https://t.co/HGn9lwUkLo pic.twitter.com/ZByO7q83Xq— Fluminense F.C. (de ?) (@FluminenseFC) May 29, 2020 E MAIS:'Sabíamos que iríamos conquistar um título', lembra Wellington Nem sobre tetra pelo FluminenseGestão do Maracanã: Flamengo e Fluminense protocolam estudos técnicos em processo para licitaçãoAbel relembra 'família' em elenco do Fluminense e destaca jogo marcante para o tetraFred deixa bigode para reprise do tetra e convoca torcida do FluOs bilhetes virtuais tem o valor de R$ 4 para sócios, que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 9 para não-sócios, que podem adquirir os bilhetes no site fluminensefc.futebolcard.com. Os tricolores que comprarem ganharão um ingresso digital da partida, um pôster especial e a versão digital do livro "Fluminense Tetracampeão - O livro oficial da conquista". Cada um poderá comprar quantos ingressos quiser e o sócio terá o desconto aplicado no primeiro ingresso.