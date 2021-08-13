Fred fala em buscar a classificação mas reconhece falhas do Fluminense: 'Não fizemos um grande jogo'

Em jogo válido pelos primeiros 90 minutos das quartas de final da Libertadores, o Fluminense empatou com o Barcelona-EQU por 2 a 2, no Maracanã. Após Gabriel Teixeira abrir o placar no primeiro tempo, o time sofreu a virada com um pênalti causado por Nino. Nos minutos finais, uma penalidade em favor do Fluminense fez com que Fred deixasse tudo igual para a partida de volta.Na saída do gramado, o centroavante reconheceu que a equipe deixou a desejar. Porém, reforçou que não há nada decidido e que o Time de Guerreiros irá brigar pela classificação em Guayaquil, no Equador. - O que temos que pensar agora é que temos que esquecer esse primeiro jogo, não fizemos um grande jogo. Dos males o menor porque conseguimos o empate no fim. Não tem desespero, não desistimos. Vamos lá para tentar ganhar, fazer de tudo para fazer um jogo melhor, ser superior e sair classificado - afirmou.
Nesta edição da Libertadores, Fred já balançou a rede seis vezes. Atualmente, é o maior artilheiro brasileiro da competição ainda em atividade.
- A importância é que precisamos de uma vitória simples. Nesse primeiro jogo eles saíram com a vantagem, porque fizeram dois gols e empataram, mas acabou apenas a primeira parte da decisão. Temos a segunda parte na outra quinta-feira. Temos que evoluir muito para sairmos de lá com essa classificação, que não vai ser fácil.
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Na história da competição, o atacante acumula 24 gols e é o terceiro maior goleador brasileiro. O jogador está a um gol de se igualar a Palhinha, o segundo no ranking, e quatro de Luizão, o maior artilheiro do país na Libertadores.