Fred fala em buscar a classificação mas reconhece falhas do Fluminense: 'Não fizemos um grande jogo'

Em jogo válido pelos primeiros 90 minutos das quartas de final da Libertadores, o Fluminense empatou com o Barcelona-EQU por 2 a 2, no Maracanã. Após Gabriel Teixeira abrir o placar no primeiro tempo, o time sofreu a virada com um pênalti causado por Nino. Nos minutos finais, uma penalidade em favor do Fluminense fez com que Fred deixasse tudo igual para a partida de volta.Na saída do gramado, o centroavante reconheceu que a equipe deixou a desejar. Porém, reforçou que não há nada decidido e que o Time de Guerreiros irá brigar pela classificação em Guayaquil, no Equador. - O que temos que pensar agora é que temos que esquecer esse primeiro jogo, não fizemos um grande jogo. Dos males o menor porque conseguimos o empate no fim. Não tem desespero, não desistimos. Vamos lá para tentar ganhar, fazer de tudo para fazer um jogo melhor, ser superior e sair classificado - afirmou.